Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не может быть равной Западу - Климкин

Суббота, 16 декабря 2017, 18:36

По мнению министра иностранных дел Павла Климкина, Россия не может быть равной Западу, поскольку не хочет и не может играть по общепринятым правилам.

Об этом он пишет в колонке для "Зеркала недели".

"Популярная идея "вести с Россией равноправный диалог", которая, к сожалению, является комфортной для многих на Западе, может привести его к досадным разочарованиям. Россия не может быть равной Западу, поскольку на данный момент не хочет и не способна играть по общепринятым правилам. Она видит себя доминирующей силой, имеющей право и на свою исключительную зону влияния, и на борьбу без правил в любой точке мира", - считает Климкин.

От добавляет, что большим вопросом является то, когда Запад осознает эту парадигму и начнет руководствоваться этим пониманием в своих действиях.

"Вместе с тем именно теперь хотя бы часть западного сообщества стала наконец-то понимать, что Россия начала системную игру против демократических институтов и институций, на которых западный мир собственно и основан, и что конечная ее цель - разрушить Запад и трансатлантическую цивилизацию как явление", - отмечает министр.

Кроме того, по словам Климкина, теперь значительную часть дипломатических бюджетов Украины составят имиджевые проекты.

"Уже в этом году наши посольства наконец получили фонды на проведение собственных культурных, просветительских, информационно-разъяснительных проектов. В следующем году возможностей будет еще больше", - пишет министр.

Также глава МИД отметил, что с имиджевой целью в пяти ключевых для Украины столицах запускается проект "Украинский институт".

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: