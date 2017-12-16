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У Севастополі комуністи прийняли дітей в піонери під "Поверніть Сталіна"

Субота, 16 грудня 2017, 20:35
У Севастополі комуністи прийняли дітей в піонери під Поверніть Сталіна

В окупованому Севастополі з нагоди 138-го дня народження керівника СРСР часів Великого терору Йосипа Сталіна діти співали пісню "Поверніть Сталіна".

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

На заході комуністи провели урочисті збори, на яких обговорили персону вождя і виконали пісню "Поверніть Сталіна".

Також комуністи "вручили комсомольцям і піонерам спеціально зроблені до зібрання прапори" і прийняли декількох школярів в піонери. Діти зробили піонерську клятву радянських часів.

Керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко привітав присутніх і розповів про "досягнення" Сталіна і Радянського Союзу. За його словами, радянський вождь "прийняв країну в руїнах, втратив кохану дружину, сина, пережив зраду друзів, зміг проявити залізну волю і побудувати соціалізм".

Теми: Криманексіякомунізм
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