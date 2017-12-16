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В Севастополе коммунисты приняли детей в пионеры под “Верните Сталина”

Суббота, 16 декабря 2017, 20:35
В Севастополе коммунисты приняли детей в пионеры под “Верните Сталина”

В оккупированном Севастополе по случаю 138-го дня рождения руководителя СССР времен Большого террора Иосифа Сталина дети пели песню "Верните Сталина".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

На мероприятии коммунисты провели торжественное собрание, на котором обсудили персону вождя и исполнили песню "Верните Сталина".

Также коммунисты "вручили комсомольцам и пионерам специально сделанные к собранию знамена" и приняли нескольких школьников в пионеры. Дети произнесли пионерскую клятву советских времен.

Руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко поздравил собравшихся и рассказал о "достижениях" Сталина и Советского Союза. По его словам, советский вождь "принял страну в руинах, потерял любимую жену, сына, пережил предательство друзей, смог проявить железную волю и построить социализм".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексиякоммунизм
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