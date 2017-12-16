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Через “Шегині” намагалися незаконно провезти 100 тис. фунтів і 400 тис. злотих

Субота, 16 грудня 2017, 21:21

Прикордонники відділу "Шегині" виявили "Мерседес", в якому хотіли незаконно вивезти з України в Польщу 10 тисяч фунтів та майже 400 тисяч злотих.

Про це повідомляє прес-служба прикордонників.

"Сьогодні, в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині", що на українсько-польському кордоні, прикордонники разом з працівниками фіскальної служби запобігли незаконному вивезенню з України чималої суми готівкових коштів", - йдеться у повідомленні.

В автомобілі "Мерседес" двоє українців 1980 та 2001 років народження, які їхали у Польщу, намагалися вивезти з країни понад 100 тисяч фунтів стерлінгів та майже 400 тисяч польських злотих. Гроші були приховані в упаковках з-під цукерок.

Наразі прикордонники вирішують, як кваліфікувати цей факт.

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