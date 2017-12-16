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Через "Шегини" пытались незаконно провезти 100 тыс. фунтов и 400 тыс. злотых

Суббота, 16 декабря 2017, 21:21

Пограничники отдела "Шегини" обнаружили "Мерседес", в котором хотели незаконно вывезти из Украины в Польшу 10 тысяч фунтов и почти 400 тысяч злотых.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

"Сегодня, в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини" на украинском-польской границе пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы предотвратили незаконный вывоз из Украины немалой суммы наличных средств", - говорится в сообщении.

В автомобиле "Мерседес" двое украинцев 1980 и 2001 годов рождения, которые ехали в Польшу, пытались вывезти из страны более 100 тысяч фунтов стерлингов и почти 400 тысяч польских злотых. Деньги были скрыты в упаковках из-под конфет.

Сейчас пограничники решают, как квалифицировать этот факт.

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