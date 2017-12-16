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У столиці побили трансгендерну активістку - поліція не коментує

Субота, 16 грудня 2017, 22:53

Охорона київського клубу "LIFT" побила трансгендерну активістку Анастасію Крістель Домані.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Охорона клубу "LIFT" мене побила і пограбувала цієї ночі. Всі разом знущалися по повній. Поліція виявила крайню трансфобію", - написала вона. 

Водночас правозахисниця та очевидиця подій Софія Лапіна розповіла "Громадському радіо", що "четверо охоронців стусанами та фізичної силою поволокли Анастасію з клубу".

"Я попросила охорону, щоб вони покликали адміністратора. На що вони кілька разів спитали, хто я і що мені тут потрібно. Пізніше в адміністраторки я попросила повернути гроші, бо ми, фактично, в клубі не були. І сказала, що те, що сталося - ненормально. Адміністраторка сказала, що це неможливо. Коли я почала посилатись на чинне законодавство, вона сказала, що це приватна територія", - сказала Лапіна.

За словами Лапіної, пізніше поліція бачила, як до Анастасії застосовується насилля, але була бездіяльною та глузувала з Анастасії та її документів, де вказано чоловіче ім’я. На прохання Лапіної поводити себе адекватно, поліція відповідала агресивно з нецензурною лексикою.

Адвокат Анастасії - Оксана Гузь - повідомила, що вони вже написали заяву до поліції.

У прес-службі Нацполіції Києва та патрульній службі Києва коментувати інцидент "Громадському радіо" відмовились. 

Теми: поліціяКиїв
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