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В столице избили трансгендерную активистку - полиция не комментирует

Суббота, 16 декабря 2017, 22:53

Охрана киевского клуба "LIFT" побила трансгендерную активистку Анастасию Кристель Домани.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Охрана клуба "LIFT" меня избила и ограбила этой ночью! Все вместе издевались по полной. Полиция проявила крайнюю трансфобию", - написала она. 

В то же время правозащитница и очевидец событий София Лапина рассказала "Громадскому радио", что "четверо охранников пинками и физической силой поволокли Анастасию из клуба".

"Я попросила охрану, чтобы они позвали администратора. На что они несколько раз спросили, кто я и что мне здесь нужно. Позже у администратора я попросила вернуть деньги, потому что мы, фактически, в клубе не были. И сказала, что то, что произошло - ненормально. Администратор сказала, что это невозможно. Когда я начала ссылаться на действующее законодательство, она сказала, что это частная территория", - сказала Лапина.

По словам Лапиной, позже полиция видела, как к Анастасии применяется насилие, но была бездействующей и смеялась над Анастасией и ее документами, где указано мужское имя. По просьбе Лапиной вести себя адекватно полиция отвечала агрессивно с нецензурной лексикой.

Адвокат Анастасии - Оксана Гузь - сообщила, что они уже написали заявление в полицию.

В пресс-службе Нацполиции Киева и патрульной службе Киева комментировать инцидент "Громадскому радио" отказались.

Темы: полицияКиев
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