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Юристи Трампа звинуватили ФБР в незаконному отриманні документів

Неділя, 17 грудня 2017, 04:56

Юристи перехідної команди Дональда Трампа стверджують, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер незаконно отримав доступ до електронного листування помічників Трампа в період після його обрання і до інавгурації.

Про це пише DW.com.

Перехідна команда Трампа, яка перебирала справи у адміністрації Барака Обами, використовувала з листопада 2016 року по січень нинішнього року сервіси Адміністрації загальних служб (GSA).

Це урядовий орган, що забезпечує, зокрема, комунікацію державних відомств. За версією адвокатів американського президента, пізніше співробітники GSA в порушення закону передали Мюллеру матеріали помічників Дональда Трампа, включаючи "десятки тисяч електронних листів".

Як вказав у листі Ленгхофер, незважаючи на те, що подібні перехідні команди залучені у здійснення виконавчих функцій, вони вважаються приватними некомерційними організаціями, чиє листування є конфіденційним.

Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також передбачуваного втручання РФ у вибори займаються спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань і спецпрокурор Роберт Мюллер.

Теми: ТрампСШАРосія
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