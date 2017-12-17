Юристы Трампа обвинили ФБР в незаконном получении документов

Юристы переходной команды Дональда Трампа утверждают, что специальный советник Роберт Мюллер незаконно получил доступ к электронной переписке помощников Трампа в период после его избрания и до инаугурации.

Об этом пишет DW.com.

Переходная команда Трампа, принимавшая дела у администрации Барака Обамы, использовала с ноября 2016 года по январь нынешнего года сервисы Администрации общих служб (GSA).

Это правительственный орган, обеспечивающий, в частности, коммуникацию государственных ведомств. По версии адвокатов американского президента, позднее сотрудники GSA в нарушение закона передали Мюллеру имевшиеся у них материалы помощников Дональда Трампа, включая "десятки тысяч электронных писем".

Как указал в письме Лэнгхофер, несмотря на то, что подобные переходные команды вовлечены в осуществление исполнительных функций, они считаются частными некоммерческими организациями, чья переписка является конфиденциальной.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер.