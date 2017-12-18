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Трамп визнав Росію загрозою у новій стратегії нацбезпеки США

Понеділок, 18 грудня 2017, 20:28
Трамп визнав Росію загрозою у новій стратегії нацбезпеки США

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Росія втручається у внутрішні політичні справи країн у всьому світі та визначила Москву як суперника, незважаючи на власну заяву Трампа про тепліші зв'язки з президентом Володимиром Путіним.

Про це йдеться у оновленій стратегії національної безпеки США з підписом Трампа.

"За допомогою модернізованих форм підривної тактики Росія втручається у внутрішні політичні справи країн у всьому світі", - йдеться у 68-сторінковому документі.

У ньому коротко згадувалося про ймовірне втручання Росії у президентські вибори США в 2016 році.

"Росія використовує інформаційні операції в рамках своїх наступальних кіберзусиль, щоб впливати на громадську думку у всьому світі. Її кампанії впливу поєднують таємні розвідувальні операції, фальшивих онлайн персонажів разом з державними засобами масової інформації, сторонніми посередниками та платними користувачами соціальних мереж або "тролями", - зазначають в стратегії нацбезпеки США.

Окрім Росії, загрозами для США визнали Китай, КНДР, Іран та терористичні організації ІДІЛ та "Аль-Каїду.

Крім того, у документі Державного департаменту США, який бачили журналісти Reuters зазначається, що Росія хоче послабити авторитет США щодо обов'язків Вашингтону перед європейськими країнами.

"Росія намагається послабити авторитет Америки стосовно її обов'язків перед Європою. З її вторгненнями в Грузію та Україну Росія продемонструвала готовність застосувати силу для боротьби з суверенітетом держав регіону", - йшлося у документі Держдепу, передає агентство. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяТрамп
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