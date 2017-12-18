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Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США

Понедельник, 18 декабря 2017, 20:28
Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире и определила Москву как соперника, несмотря на собственное заявление Трампа о более теплых связях с президентом Владимиром Путиным.

Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности США с подписью Трампа.

"С помощью модернизированных форм подрывной тактики Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире", - говорится в 68-страничном документе.

В нем кратко упоминалось о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

"Россия использует информационные операции в рамках своих наступательных киберусилиях, чтобы влиять на общественное мнение во всем мире. Ее кампании воздействия сочетают тайные разведывательные операции, фальшивых онлайн персонажей вместе с государственными средствами массовой информации, сторонними посредниками и платными пользователями социальных сетей или "троллями", - отмечают в стратегии нацбезопасности США.

Кроме России, угрозами США признали Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каиду.

Кроме того, в документе Государственного департамента США, который видели журналисты Reuters отмечается, что Россия хочет ослабить авторитет США относительно обязанностей Вашингтона перед европейскими странами.

"Россия пытается ослабить авторитет Америки в отношении ее обязательств перед Европой. С ее вторжениями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность применить силу для борьбы с суверенитетом государств региона", - говорилось в документе Госдепа, передает агентство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияТрамп
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