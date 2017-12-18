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В АП не надходили подання на позбавлення громадянства ватажків ОРДЛО

Понеділок, 18 грудня 2017, 23:26
В АП не надходили подання на позбавлення громадянства ватажків ОРДЛО

Уповноважені органи не вносили президенту подання на позбавлення громадянства України ватажків терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР", а також "керівників" анексованого Криму.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на інформаційний запит 112.ua.

Запит стосувався Олександра Захарченка та Леоніда Пасічника, колишнього ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького, а також призначених Росією "керівників" анексованого Криму Сергія Аксьонова та Володимира Константинова.

"Матеріали про припинення громадянства України зазначених у запиті осіб на розгляд Комісії при президентові України з питань громадянства в установленому законодавством порядку не надходили", - йдеться в тексті документа.

В АП пояснили, що згідно з законом України "Про громадянство", встановлення належності до громадянства, прийняття рішення про його набуття, ведення обліку осіб, які набули або припинили громадянство, здійснюється Державною міграційною службою, Міністерством закордонних справ, дипломатичними представництвами і консульськими установами.

Як відомо, самопроголошене керівництво ОРДЛО вже тривалий час видає жителям цих територій так звані "паспорти громадян", які на офіційному рівні визнала лише Росія. У Криму з початку анексії півострова масово видавали жителям півострова російські паспорти.

Теми: ОРДЛОгромадянствоКримАдміністрація президента
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