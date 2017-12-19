Внаслідок обстрілу Новолуганського пошкоджено 47 будинків

У результаті обстрілу бойовиками населеного пункту Новолуганське реактивними системами залпового вогню, поранення отримали 8 мирних мешканців, пошкоджені 47 будинків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У результаті сьогоднішнього обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Новолуганське, де ворог застосував по мирних мешканцях реактивні системи залпового вогню, поранення отримали 8 мирних мешканців, пошкоджені 37 одноповерхових і двоповерхових будинків, 10 п’ятиповерхівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, снаряди потрапили у школу, садочок та місцеву амбулаторію. Половина населеного пункту знеструмлена через пошкодження ліній електропередач, частково пошкоджено й газогін.

Наразі в Новолуганському військові медики, військовослужбовці, рятувальники і поліцейські проводять ряд першочергових заходів з евакуації поранених і постраждалих мирних мешканців.

Зранку, 19 грудня, в населеному пункті буде розгорнуто гуманітарний штаб, розпочнуть роботу військові польові кухні, пункти обігріву.

Через високу ймовірність загрози для мирного населення від вибухів реактивних снарядів, що не розірвались, в місті та на його околицях із самого ранку працюватимуть групи розмінування.