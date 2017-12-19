В результате обстрела Новолуганского повреждены 47 домов

В результате обстрела боевиками населенного пункта Новолуганское реактивными системами залпового огня, ранения получили 8 мирных жителей, повреждены 47 домов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате сегодняшнего обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Новолуганское, где враг применил по мирным жителям реактивные системы залпового огня, ранения получили 8 мирных жителей, повреждены 37 одноэтажных и двухэтажных домов, 10 пятиэтажек", - говорится в сообщении.

Кроме того, снаряды попали в школу, садик и местную амбулаторию. Половина населенного пункта обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично повреждены и газопровод.

Сейчас в Новолуганском военные медики, военнослужащие, спасатели и полицейские проводят ряд первоочередных мер по эвакуации раненых и пострадавших мирных жителей.

Утром, 19 декабря, в населенном пункте будет развернута гуманитарный штаб, начнут работу военные полевые кухни, пункты обогрева.

Из-за высокой вероятности угрозы для мирного населения от взрывов реактивных снарядов, которые не разорвались, в городе и его окрестностях с самого утра будут работать группы разминирования.