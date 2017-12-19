Сили АТО провели контрзаходи у відповідь на обстріл Новолуганського

У відповідь на обстріл із реактивних систем залпового вогню селища Новолуганське Донецької області сили антитерористичної операції провели контрзаходи.

Про це на брифінгу 19 грудня сказав спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Українська армія провела успішні контрзаходи, жодним чином не порушивши взятих на себе зобов'язань", – заявив він.

У коментарі "Українській правді" Мотузяник пояснив, що зокрема було посилено оборону, спостережні пости.

"Підвищена бойова готовність до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі щодо можливої ескалації бойових дій з боку бойовиків", – зазначив полковник.

Як відомо, 18 грудня бойовики застосували реактивні системи залпового вогню по житлових кварталах Новолуганського, що на Світлодарській дузі.

За даними штабу АТО, незаконні збройні формування випустили щонайменше 40 снарядів.

Внаслідок обстрілу отримали поранення 8 цивільних громадян, серед них 6 жінок старшого віку і одна шестирічна дитина

У селищі пошкоджені 50 будинків, 9 багатоповерхівок, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа та фельдшерсько-акушерський пункт. Населений пункт частково знеструмлено через пошкодження ліній електропередач. Також пошкоджено місцевий газогін.

Як відомо, напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники Спільного центру з контролю та координації покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

За оцінками Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.