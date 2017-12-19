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Гройсман доручив боротися з непогодою за допомогою авіації

Вівторок, 19 грудня 2017, 13:49

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій слідкувати за виникненням заторів на дорогах за допомогою авіації.

Про це він розповів у вівторок на селекторній нараді щодо забезпечення належного утримання доріг та життєдіяльності населених пунктів за погіршення погодних умов.

"Я дав сьогодні доручення ДСНС в нормальних погодних умовах задіювати авіацію, для того щоб чітко розуміти, де, в яких частинах України є затори", - сказав голова уряду.

Він поклав відповідальність за розчищення від снігу доріг на голів облдержадміністрацій.

"Якщо люди стоять в заторах, їдьте до людей і будьте з ними, поки не розблокуєте… Найголовніше – організуйте роботу таким чином, щоб проблем у людей не було", - запропонував Гройсман.

Також він зауважив, що якщо транспорт не може проїхати якоюсь дорогою, то необхідно заздалегідь продумати альтернативні маршрути.

Як раніше заявляв "Укравтодор", 19 грудня проїзд автотранспорту забезпечено усіма дорогами загального користування.

На вівторок синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Євген Кізілов, УП

Теми: ГройсманавіапогодадорогиДСНС
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