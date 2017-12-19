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Гройсман поручил бороться с непогодой с помощью авиации

Вторник, 19 декабря 2017, 13:49

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям следить за возникновением заторов на дорогах с помощью авиации.

Об этом он рассказал во вторник на селекторном совещании по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов в условиях ухудшения погодных условий.

"Я дал сегодня поручение ГСЧС в нормальных погодных условиях задействовать авиацию, для того чтобы четко понимать, где, в каких частях Украины есть заторы", - сказал глава правительства.

Он возложил ответственность за расчистку дорог от снега на председателей облгосадминистраций.

"Если люди стоят в пробках, езжайте к людям и будьте с ними, пока не разблокируете... Самое главное - организуйте работу таким образом, чтобы проблем у людей не было", - предложил Гройсман.

Также он отметил, что если транспорт не может проехать по какой-то дороге, то необходимо заранее продумать альтернативные маршруты.

Как ранее заявлял "Укравтодор", 19 декабря проезд автотранспорта обеспечен по всем дорогам общего пользования.

На вторник синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ГройсманавиапогодадорогиГСЧС
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