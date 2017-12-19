Суд дозволив СБУшнику Демчині не повертати мільйонний кредит

Суд дозволив заступнику голови СБУ Павлу Демчині не повертати банку "РОДОВІД" заборгованість по кредиту 31 тисячу доларів та 103 тисячі гривень.

Про це свідчить інформація з сайту "Судова влада" та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, 30 листопада 2017 року Рiвненський мiський суд задовольнив скаргу Демчини на дії та рішення держвиконавця Шевченківського районного управління юстиції у місті Києві Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Суд визнав постанову державиконавця про відкриття виконавчого провадження про стягнення з Демчини на користь ПАТ "РОДОВІД БАНК" заборгованості за кредитним договором в розмірі 31 112, 65 доларів США та 103 037,02 грн, неправомірною та зобов'язав держвиконавця або іншу повноважну особу скасувати постанову держвиконавця про відкриття провадження.

Також, суд визнав дії державного виконавця про накладення арешту на майно боржника та оголошення заборони на його відчуження за постановою від 05 грудня 2016 року у виконавчому провадженні № 51113393 від 16 травня 2016 року, неправомірними.

Виконавче провадження на боржника Демчину від 16 травня 2016 року

Суд зазначив, що сплив термін, протягом якого можна складати виконавчий лист на боржника.

У постанові суду вказується, що 02 липня 2007 року між ВАТ "РОДОВІД БАНК" та Демчиною було укладено кредитний договір на загальну суму 28075 доларів США, терміном по 02 липня 2014 року включно.

Однак, позичальник свої зобов’язання перед банком не виконує, у зв’язку з чим утворилась заборгованість за кредитним договором, що становить 31 112, 65 доларів США та 103037, 01 гривен.