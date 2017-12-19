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Суд разрешил СБУшнику Демчине не возвращать миллионный кредит

Вторник, 19 декабря 2017, 14:25

Суд разрешил заместителю председателя СБУ Павлу Демчине не возвращать банку "Родовид" задолженность по кредиту 31 тысячу долларов и 103 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует информация с сайта "Судебная власть" и Единого государственного реестра судебных решений.

Так, 30 ноября 2017 Ровенский городской суд удовлетворил жалобу Демчины на действия и решения госисполнителя Шевченковского районного управления юстиции в городе Киеве Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

 

Суд признал постановление госисполнителя об открытии исполнительного производства о взыскании с Демчины в пользу ПАО "Родовид Банк" задолженности по кредитному договору в размере 31 112, 65 долларов США и 103 037,02 грн, неправомерным и обязал госисполнителя или иное уполномоченное лицо отменить постановление госисполнителя об открытии производства.

Также суд признал действия государственного исполнителя о наложении ареста на имущество должника и объявления запрета на его отчуждение по постановлению от 5 декабря 2016 в исполнительном производстве № 51113393 от 16 мая 2016 года, неправомерными.

 
Исполнительное производство на должника Демчину от 16 мая 2016

Суд отметил, что истек срок, в течение которого можно составлять исполнительный лист на должника.

В постановлении суда указывается, что 2 июля 2007 между ОАО "Родовид Банк" и Демчиной был заключен кредитный договор на общую сумму 28075 долларов США, сроком по 2 июля 2014 включительно.

Однако, заемщик свои обязательства перед банком не выполняет, в связи с чем образовалась задолженность по кредитному договору, составляет 31 112, 65 долларов США и 103 037, 01 гривен.

Украинская правда

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Темы: СБУсудРодовидкредит
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