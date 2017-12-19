Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черниш розповів, кого покличуть в СЦКК замість росіян

Вівторок, 19 грудня 2017, 15:24

Частина переговорів, які від Спільного центру контролю і координації вели росіяни, готові взяти на себе міжнародні організації.

Про це заявив міністр з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели цілу низку консультацій з міжнародними гуманітарними організаціями, вони готові частину комунікації брати на себе, адже ми в рамках нашого мандату не можемо комунікувати ні з ким з непідконтрольних територій", - сказав він.

За словами Черниша, вихід російських представників з СЦКК поставив під загрозу можливість проведення гуманітарних операцій та операцій з ремонту критичної інфраструктури (Донецької фільтрувальної станції та інших) в районі лінії зіткнення, оскільки не буде гарантій безпеки для учасників таких операцій, які раніше надавав СЦКК.

Міністр додав, що міжнародні гуманітарні організації мають мандат виключно на захист цивільного населення і можуть вести переговори і з представниками бойовиків.

"Будемо проводити з ними низку зустрічей, для того щоб зрозуміти, як вони можуть нам допомогти, змінити свою роботу і забезпечити гуманітарну підтримку", - сказав міністр.

На його думку, вихід російської сторони зі Спільного центру ставить під загрозу діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та має на меті примусити Україну до діалогу з представниками бойовиків.

"Ми вже давно спостерігаємо, що РФ говорить про те, що їй незручний формат СЦКК, причому називаються різні причини: то погано ставляться до їх військовослужбовців, то їх обмежують. Це ми спостерігаємо з літа", - зазначив Черниш.

Він розповів, що Мінські угоди не передбачають створення СЦКК, і тепер РФ може заявити, що оскільки її спостерігачі-представники відсутні на Донбасі, то міжнародному співтовариству необхідно виробити угоду і формат, щоб РФ все ж була присутня в зоні конфлікту у вигляді спостерігачів або миротворців, при цьому в такій угоді вказати, що РФ стороною конфлікту не є.

"Наявність російських офіцерів в СЦКК гарантувало, в тому числі, і безпеку для персоналу місії ОБСЄ", - сказав міністр.

За словами Черниша, виконання місією ОБСЄ свого мандату з моніторингу забезпечувалося гарантіями безпеки, отриманими в СЦКК.

Крім того, міністр вважає, що вихід з СЦКК і концентрація російських військ на кордонах має на меті також загрозу застосування військової сили.

Він зазначив, що відповідальні органи зараз працюють над спільною позицією і реакцією на дану ситуацію.

Як відомо, напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

За прогнозами Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук прогнозує, що діяльність Спільного центру з контролю та координації через відкликання російських військових може припинитися.

Читайте також: Генерал-майор Кременецький: Впевнений, будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ – це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасАТОРосіяокупаціяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: