Більшість жителів Донбасу не можуть і не хочуть впливати на владу - опитування

На Донбасі через три роки після Революції гідності і через рік після реформи децентралізації 64% громадян низько оцінюють свої можливості впливати на місцеву владу.

Про це йдеться у звіті фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва".

Зазначається, що протягом квітня-жовтня 2017 року фонд здійснював кількісні та якісні дослідження, опитування експертів та громадські обговорення в населених пунктах донецької та Луганської областей щодо визначення основних проблем розвитку місцевих громад.

77,8% мешканців Донбасу заявили, що не можуть впливати на дії місцевої влади, а понад 52% низько оцінили бажання своїх земляків її контролювати.

Одним із аргументів люди назвали те, що київська влада за три роки після Революції ніяк не покарала людей, які привели на Донбас війну.

Крім того, жителі Донецької та Луганської областей вважають, що на центральному рівні і, зокрема, у Верховній Раді немає реальних політичних представників їхніх інтересів, а також відсутня комунікація між представниками державної та місцевої влади і громадянами.

Соціологи повідомили, що, за результатами опитування, відношення мешканців Донбасу до реформи децентралізації в переважній більшості "стримано негативне".

54,4% опитаних заявили, що місцева влада не впорається із розширеним обсягом повноважень та відповідальності.

Зокрема, 21,3% мешканців Донбасу відзначили більш-менш успішне відновлення інфраструктури (доріг, мостів, теплових, газових і електромереж), тоді як більшість громадян заявили, що не побачили жодних позитивних зрушень.

На думку дослідників, питання місцевого розвитку серед місцевого населення поступаються проблемам, які потребують втручання центральної влади, зокрема, вирішення питань соціального та пенсійного забезпечення, виплат заробітних плат та інше.

"У цих умовах громадяни перетворюються на об'єкти політичних маніпуляцій та підкупу з боку політичних сил, які використовують місцеві мережі впливу (місцевих депутатів, підконтрольний бізнес) для вирішення проблем заради здобуття прихильності виборців", - зазначають у Фонді.

Там додають, що під час конкретно виявлених під час дослідження прикладів, можна назвати діяльність партій "Наш край" (С. Шахов у Северодонецьку), "Відродження (І. Шкіря у Торецьку та Є. Геллєр у Покровську), "Опозиційний блок" (С. Дунаєв у Лисичанську).

У звіті повідомляється, що відсутність позитивних змін призводить до поширення соціальної апатії, відчуженності та зростання відвертої ворожості до української держави з боку мешканців Донбасу.

Для ефективної політики у сфері місцевого самоврядування експерти фонду радять парламентарям змінити виборчу систему та усунути можливості для підкупу виборців, внести зміни до кримінального кодексу щодо відповідальності за підкуп виборців, забезпечити керованість при переході до військово-цивільних адміністрацій - внести зміни до закону про ВЦА, усунути від влади дискредитованих політиків та інше.