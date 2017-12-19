Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство жителей Донбасса не могут и не хотят влиять на власть - опрос

Вторник, 19 декабря 2017, 16:35

На Донбассе через три года после Революции достоинства и через год после реформы децентрализации 64% граждан низко оценивают свои возможности влиять на местные власти.

Об этом говорится в отчете фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Отмечается, что в течение апреля-октября 2017 фонд осуществлял количественные и качественные исследования, опросы экспертов и общественные обсуждения в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей по определению основных проблем развития местных общин.

77,8% жителей Донбасса заявили, что не могут влиять на действия местных властей, а более 52% низко оценили желание своих земляков ее контролировать.

Одним из аргументов люди назвали то, что киевская власть за три года после революции никак не наказала людей, которые привели на Донбасс войну.

Кроме того, жители Донецкой и Луганской областей считают, что на центральном уровне и, в частности, в Верховной Раде нет реальных политических представителей их интересов, а также отсутствует коммуникация между представителями государственной и местной власти и гражданами.

Социологи сообщили, что, по результатам опроса, отношение жителей Донбасса к реформе децентрализации в большинстве "сдержанно негативное".

54,4% опрошенных заявили, что местные власти не справится с расширенным объемом полномочий и ответственности.

В частности, 21,3% жителей Донбасса отметили более или менее успешное восстановление инфраструктуры (дорог, мостов, тепловых, газовых и электросетей), тогда как большинство граждан заявили, что не увидели никаких положительных сдвигов.

По мнению исследователей, вопросы местного развития среди местного населения уступают проблемам, которые требуют вмешательства центральной власти, в частности, решение вопросов социального и пенсионного обеспечения, выплат заработных плат и прочее.

"В этих условиях граждане превращаются в объекты политических манипуляций и подкупа со стороны политических сил, которые используют местные рычаги влияния (местных депутатов, подконтрольный бизнес) для решения проблем ради получения благосклонности избирателей", - отмечают в Фонде.

Там добавляют, что во время конкретно выявленных в ходе исследования примеров можно назвать деятельность партий "Наш край" (С. Шахов в Северодонецке), "Видродження" (И. Шкиря в Торецкое и Е. Геллер в Покровске), "Оппозиционный блок" ( С. Дунаев в Лисичанске).

В отчете сообщается, что отсутствие позитивных изменений приводит к распространению социальной апатии, отчужденности и рост откровенной враждебности к украинскому государству со стороны жителей Донбасса.

Для эффективной политики в сфере местного самоуправления эксперты фонда советуют парламентариям изменить выборную систему и устранить возможности для подкупа избирателей, внести изменения в Уголовный кодекс об ответственности за подкуп избирателей, обеспечить управляемость при переходе к военно-гражданских администраций - внести изменения в закон о ВЦА, устранить от власти дискредитированных политиков и прочее.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассДонецкая областьЛуганская областьопросместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: