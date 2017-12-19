Большинство жителей Донбасса не могут и не хотят влиять на власть - опрос

На Донбассе через три года после Революции достоинства и через год после реформы децентрализации 64% граждан низко оценивают свои возможности влиять на местные власти.

Об этом говорится в отчете фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Отмечается, что в течение апреля-октября 2017 фонд осуществлял количественные и качественные исследования, опросы экспертов и общественные обсуждения в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей по определению основных проблем развития местных общин.

77,8% жителей Донбасса заявили, что не могут влиять на действия местных властей, а более 52% низко оценили желание своих земляков ее контролировать.

Одним из аргументов люди назвали то, что киевская власть за три года после революции никак не наказала людей, которые привели на Донбасс войну.

Кроме того, жители Донецкой и Луганской областей считают, что на центральном уровне и, в частности, в Верховной Раде нет реальных политических представителей их интересов, а также отсутствует коммуникация между представителями государственной и местной власти и гражданами.

Социологи сообщили, что, по результатам опроса, отношение жителей Донбасса к реформе децентрализации в большинстве "сдержанно негативное".

54,4% опрошенных заявили, что местные власти не справится с расширенным объемом полномочий и ответственности.

В частности, 21,3% жителей Донбасса отметили более или менее успешное восстановление инфраструктуры (дорог, мостов, тепловых, газовых и электросетей), тогда как большинство граждан заявили, что не увидели никаких положительных сдвигов.

По мнению исследователей, вопросы местного развития среди местного населения уступают проблемам, которые требуют вмешательства центральной власти, в частности, решение вопросов социального и пенсионного обеспечения, выплат заработных плат и прочее.

"В этих условиях граждане превращаются в объекты политических манипуляций и подкупа со стороны политических сил, которые используют местные рычаги влияния (местных депутатов, подконтрольный бизнес) для решения проблем ради получения благосклонности избирателей", - отмечают в Фонде.

Там добавляют, что во время конкретно выявленных в ходе исследования примеров можно назвать деятельность партий "Наш край" (С. Шахов в Северодонецке), "Видродження" (И. Шкиря в Торецкое и Е. Геллер в Покровске), "Оппозиционный блок" ( С. Дунаев в Лисичанске).

В отчете сообщается, что отсутствие позитивных изменений приводит к распространению социальной апатии, отчужденности и рост откровенной враждебности к украинскому государству со стороны жителей Донбасса.

Для эффективной политики в сфере местного самоуправления эксперты фонда советуют парламентариям изменить выборную систему и устранить возможности для подкупа избирателей, внести изменения в Уголовный кодекс об ответственности за подкуп избирателей, обеспечить управляемость при переходе к военно-гражданских администраций - внести изменения в закон о ВЦА, устранить от власти дискредитированных политиков и прочее.