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Жителі Донбасу розповіли, за яких умов готові до миру - опитування

Вівторок, 19 грудня 2017, 17:14

Мешканці Донецької та Луганської областей не мають спільної думки щодо державної політики з відновлення суверенітету над окупованими територіями.

Про це йдеться у звіті фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва".

Дослідники зазначають, що наразі серед жителів Донецької та Луганської областей немає домінуючого погляду щодо того, якою має бути державна політика з відновлення суверенітету над окупованими територіями.

Так, 41% з них хочуть миру попри всяку ціну, при цьому 36,9% вважають, що не всякі поступки варті миру, 14% - підтримують ідею надання сепаратистам "особливого статусу", 12% - схвалюють ідею відмови від перспективи від членства в НАТО і по 7% хочуть амністії для всіх учасників бойових дій та введення федеративного устрою.

Експерти Фонду вважають, щоб змінити настрої мешканців Донбасу необхідно активно використовувати сюжети регіональної історії для ілюстрації належності краю до українського простору, створити інформаційні ресурси, спрямовані на популяризацію української мови, ефективно комунікувати з місцевим населенням та інше.

Українська правда
Теми: ДонбасДонецька областьЛуганська областьопитування
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