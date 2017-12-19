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Жители Донбасса рассказали, при каких условиях готовы к миру - опрос

Вторник, 19 декабря 2017, 17:14

Жители Донецкой и Луганской областей не имеют единого мнения относительно государственной политики по восстановлению суверенитета над оккупированными территориями.

Об этом говорится в отчете фонда "Демократические инициативы им. Илька Кучерива".

Исследователи отмечают, что сейчас среди жителей Донецкой и Луганской областей нет доминирующей точки зрения относительно того, какой должна быть государственная политика по восстановлению суверенитета над оккупированными территориями.

Так, 41% из них хотят мира несмотря любой ценой, при этом 36,9% считают, что не всякие уступки стоят мира, 14% - поддерживают идею предоставления сепаратистам "особого статуса", 12% - одобряют идею отказа от перспективы от членства в НАТО и по 7% хотят амнистии для всех участников боевых действий и введение федеративного устройства.

Эксперты Фонда считают, чтобы изменить настроения жителей Донбасса необходимо активно использовать сюжеты региональной истории для иллюстрации принадлежности края к украинскому пространству, создать информационные ресурсы, направленные на популяризацию украинского языка, эффективно коммуницировать с местным населением и прочее.

Украинская правда
Темы: ДонбассДонецкая областьЛуганская областьопрос
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