Нардеп за місяць купив державних облігацій на понад 413 мільйонів

Народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Максим Єфімов за останній місяць витратив більше 410 млн гривень на облігації державної позики Міністерства фінансів.

Відповідні зміни до майнового стану нардеп заніс до Єдиного державного реєстру декларацій.

Так, починаючи з 29 листопада, Єфімов задекларував купівлі облігацій Мінфіну на 413 431 055 грн у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

Останні зміни до майнового стану про купівлю облігацій були внесені 19 грудня. Всього було 29 внесень змін про майновий стан щодо купівлі облігацій протягом цього періоду.

Крім того, в той самий період Єфімов задекларував також продаж облігацій на 251 009 900 грн.

Максим Єфімов Фото kramatorsk.info

ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" на 83,5% належить Національному банку України. Серед інших акціонерів банку також Мінфін та Кабінет міністрів.

Максим Єфімов був обраний до ВР у 2014 році як самовисуванець по виборчому округу № 48, у Краматорську.

Дохід Єфімова за 2016 рік, відповідно до його декларації, становив 160 707 грн. Нардеп має 13 159 грн на банківських рахунках, 4 820 тис доларів – готівкою, та ще 5 124 800 доларів позичив ТОВ "Зовнішпромресурси".

Окрім чисельної нерухомості в Україні, якою володіють депутат та його дружина, Єфімов декларує квартиру в США.

Крім того, у власності подружжя різноманітні ювелірні вироби, дорогоцінні годинники та чотири автомобілі, один з яких, Lexus 2005 року, належить самому депутату, а два Mercedes-benz та ще однин Lexus – дружині.

Єфімов також є власником великої кількості підприємств, розташованих в різних областях України, а також на Кіпрі, на Британських Віргинських островах, в Швейцарії та Німеччині.