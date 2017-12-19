Нардеп за месяц купил государственных облигаций на более чем 413 млн
Народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов за последний месяц потратил более 410 млн гривен на облигации государственного займа Министерства финансов.
Соответствующие изменения в имущественное положение нардеп занес в Единый государственный реестр деклараций.
Так, начиная с 29 ноября, Ефимов задекларировал покупки облигаций Минфина на 413 431 055 грн в ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках".
Последние изменения в имущественное положение о покупке облигаций были внесены 19 декабря. Всего было 29 внесений изменений об имущественном состоянии по покупке облигаций в течение этого периода.
Кроме того, в тот же период Ефимов задекларировал также продажи облигаций на 251 009 900 грн.
ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" на 83,5% принадлежит Национальному банку Украины. Среди других акционеров банка также Минфин и Кабинет министров.
Максим Ефимов был избран в ВР в 2014 году как самовыдвиженец по избирательному округу № 48, в Краматорске.
Доход Ефимова за 2016, согласно его декларации, составил 160 707 грн. Нардеп имеет 13 159 грн на банковских счетах, 4 820 тыс долларов – наличными и еще 5 124 800 долларов занял ООО "Зовнишпромресурсы".
Кроме многочисленной недвижимости в Украине, которой обладают депутат и его жена, Ефимов декларирует квартиру в США.
Кроме того, в собственности супругов разнообразные ювелирные изделия, драгоценные часы и четыре автомобиля, один из которых, Lexus 2005 года, принадлежит самому депутату, а два Mercedes-benz и еще один Lexus – жене.
Ефимов также является владельцем большого количества предприятий, расположенных в разных областях Украины, а также на Кипре, на Британских Виргинских островах, в Швейцарии и Германии.