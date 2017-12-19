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У Василькові горіла нафтобаза, яка межує з військовим аеродромом

Вівторок, 19 грудня 2017, 18:12

У Василькові на території нафтобази "БРСМ-Нафта" сталося загоряння, яке пізніше ліквідували.

Про це повідомляє прес-центр повітряного командування "Центр".

"Загоряння яке сталось сьогодні 19 грудня у Василькові на території нафтобази "БРСМ-Нафта" близько 17:00 ліквідоване", - йдеться у повідомленні.

За твердженнями прес-центру, підрозділи військової частини, які межують з даною територією знаходяться на безпечній відстані.

"На місці загоряння працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції міста Василькова", - додали у прес-центрі.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем командира повітряного командування "Центр" ПС ЗС України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Васильківнафта
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