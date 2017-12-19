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В Василькове горела нефтебаза, которая граничит с военным аэродромом

Вторник, 19 декабря 2017, 18:12

В Василькове на территории нефтебазы "БРСМ-Нафта" произошло возгорание, которое позже ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Центр".

"Возгорание которое произошло сегодня 19 декабря в Василькове на территории нефтебазы "БРСМ-Нафта" около 17:00 ликвидировано", - говорится в сообщении.

По утверждениям пресс-центра, подразделения воинской части, граничащие с данной территорией находятся на безопасном расстоянии.

"На месте возгорания работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции города Василькова", - добавили в пресс-центре.

Отмечается, что ситуация находится под контролем командира воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.

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Темы: Васильковнефть
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