Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщила Украинская миссия в ООН, передает "Европейская правда".

За резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" проголосовало 70 стран, "против" - 26 стран, еще 76 стран - "воздержались".

🔴ВАЖЛИВО: Генасамблея ООН ухвалила 🇺🇦 резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованих АР Крим і м.Севастополь (Україна), внесену за ініціативи Президента П.О.Порошенка і підтриману 40+ співавторами. ✅За – 70 ⛔️Проти – 26 #️⃣Утрималися – 76 pic.twitter.com/5O3L018kQg — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 19, 2017

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Ситуация в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (A / C.3 / 72 / L.42), инициированную украинской делегацией, в которой призвал РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

Подробнее о проекте новой резолюции ООН читайте на сайте "Европейской правды": "Новая резолюция ООН по Крыму: десять изменений, важных для Украины".