Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

Вторник, 19 декабря 2017, 19:00
Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщила Украинская миссия в ООН, передает "Европейская правда".

За резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" проголосовало 70 стран, "против" - 26 стран, еще 76 стран - "воздержались".

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Ситуация в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (A / C.3 / 72 / L.42), инициированную украинской делегацией, в которой призвал РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

Подробнее о проекте новой резолюции ООН читайте на сайте "Европейской правды": "Новая резолюция ООН по Крыму: десять изменений, важных для Украины".

Темы: ООНКрымРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: