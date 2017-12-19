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Кличко запевнив, що Київ не платитиме за патенти Кривопішина

Вівторок, 19 грудня 2017, 20:10
Кличко запевнив, що Київ не платитиме за патенти Кривопішина

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця не платила та не платитиме за використання патенту на "Міську електричку" екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину.

Про це йдеться на сайті мера Києва.

"Інформація про те, що місто нібито сплачує кошти за використання патенту, отриманого Олексієм Кривопішиним, викликала резонанс в медіа. Зараз ми перевіряємо всю інформацію і обставини отримання цього патенту", - відзначив Кличко.

Він додав, що міська влада звернулася до Мінекономрозвитку щодо проведення експертизи новизни деклараційних патентів на міську електричку.

"Можу сказати, що місто не платило і не платитиме за цей патент. Ми звернулися до Мінекономрозвитку, яке видавало відповідні патенти, аби там перевірили реальну новизну та рівень корисних моделей. Якщо новизни в них немає, деклараційні патенти будуть визнані міністерством недійсними", - зазначив Кличко.

За його словами, якщо міський спосіб перевезення пасажирів залізничним транспортом - міською електричкою та Tram Train -  запатентовано обґрунтовано, тоді Олексій Кривопішин безкоштовно передасть патенти громаді міста Києва.

Крім того, Кличко повідомив, що Кривопішин написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину 250 тисяч гривень за патент на корисну модель на перевезення пасажирів "міською електричкою".

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВіталій Кличко
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