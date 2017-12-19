Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко заверил, что Киев не будет платить за патенты Кривопишина

Вторник, 19 декабря 2017, 20:10
Кличко заверил, что Киев не будет платить за патенты Кривопишина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица не платила и не будет платить за использование патента на "Городскую электричку" экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину.

Об этом говорится на сайте мэра Киева.

"Информация о том, что город якобы платит деньги за использование патента, полученного Алексеем Кривопишиным, вызвала резонанс в СМИ. Сейчас мы проверяем всю информацию и обстоятельства получения этого патента", - отметил Кличко.

Он добавил, что городские власти обратились в Минэкономразвития о проведении экспертизы новизны декларационных патентов на городскую электричку.

"Могу сказать, что город не платил и не будет платить за это патент. Мы обратились в Минэкономразвития, которое выдавало соответствующие патенты, чтобы там проверили реальную новизну и уровень полезных моделей. Если новизны в них нет, декларационные патенты будут признаны министерством недействительными", - отметил Кличко.

По его словам, если городской способ перевозки пассажиров железнодорожным транспортом - городской электричкой и Tram Train -  запатентован обоснованно, тогда Алексей Кривопишин бесплатно передаст патенты общине города Киева.

Кроме того, Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение.

Ранее сообщалось, что КП "Киевпастранс" должно выплатить экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину 250 тысяч гривен за патент на полезную модель на перевозку пассажиров "городской электричкой".

Темы: КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Киев
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
Все новости...
Реклама: