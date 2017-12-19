Кличко заверил, что Киев не будет платить за патенты Кривопишина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица не платила и не будет платить за использование патента на "Городскую электричку" экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину.

Об этом говорится на сайте мэра Киева.

"Информация о том, что город якобы платит деньги за использование патента, полученного Алексеем Кривопишиным, вызвала резонанс в СМИ. Сейчас мы проверяем всю информацию и обстоятельства получения этого патента", - отметил Кличко.

Он добавил, что городские власти обратились в Минэкономразвития о проведении экспертизы новизны декларационных патентов на городскую электричку.

"Могу сказать, что город не платил и не будет платить за это патент. Мы обратились в Минэкономразвития, которое выдавало соответствующие патенты, чтобы там проверили реальную новизну и уровень полезных моделей. Если новизны в них нет, декларационные патенты будут признаны министерством недействительными", - отметил Кличко.

По его словам, если городской способ перевозки пассажиров железнодорожным транспортом - городской электричкой и Tram Train - запатентован обоснованно, тогда Алексей Кривопишин бесплатно передаст патенты общине города Киева.

Кроме того, Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение.

Ранее сообщалось, что КП "Киевпастранс" должно выплатить экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину 250 тысяч гривен за патент на полезную модель на перевозку пассажиров "городской электричкой".