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Бойовики не дають відновити електропостачання в Катеринівці та Травневому - СЦКК

Субота, 2 грудня 2017, 11:16

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила, що бойовики ОРДЛО блокують відновлення електропостачання у селищах Травневе Донецької області та Катеринівки, що на Луганщині.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Українська сторона організувала і забезпечила всі необхідні умови для проведення ремонтних робіт. У свою чергу ватажки ОРДО і ОРЛО навмисно блокують відновлення пошкоджених лінії електропостачання та нахабно заявляють, що "їхній ремонт недоцільний", - йдеться в повідомленні.

СЦКК наголошує, що зараз погіршується погода, тому умови проживання мешканців цих селищ ускладнюються. Зазначається, що в Травневому електрики немає вже понад два тижні.

Як відомо, 25 листопада у штабі АТО заявили про звільнення українськими військовими двох населених пунктів у Донецькій області.

Згодом офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин заявив, що Травневе і Гладосове розташовувались на підконтрольній Україні території, тому "їх ніхто не звільняв".

Українська правда

Теми: Донецька областьЛуганська областьОРДЛО
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