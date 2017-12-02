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На Гаваях тестують сирени на випадок ядерної атаки КНДР

Субота, 2 грудня 2017, 18:57

На Гаваях перевіряють справність сирен, які можуть бути використані для сповіщення туристів та мешканців про можливий ядерний напад із боку Північної Кореї.

Як повідомляє "Голос Америки" з посилання на AP, під час випробування сирен на пляжі Гаваїв Вайкікі вперше з часів закінчення "холодної війни" виявилося, що вони були несправними або недостатньо голосними. 

"Сирени значною мірою були заглушені хвилями і вітрами вздовж  пляжу... Відвідувачі пляжу навряд чи помітили тест, який лунав як далека сирена. Застереження дало б людям 20 хвилин, щоб дістатися до притулку у випадку неминучої ракетної атаки", - йдеться у повідомленні.

На островах існує 385 попереджувальних сирен.  Гавайські чиновники заявили, що це перший штат, який повернув систему попередження атак часів "холодної війни".

Випробовування триватимуть у перший робочий день кожного місяця.

Як відомо, Гаваї є одним із найближчих штатів до КНДР, який може стати ціллю для атаки через велику військову присутність: на острові Оагу розташовано Тихоокеанське командування США, штаб військових для Азійсько-Тихоокеанського регіону. Острів також розміщує десятки морських кораблів та є ключовою базою для ВПС, армії і Корпусу морського піхоти.

Днями Північна Корея запустила потужну ядерно-здатну міжконтинентальну балістичну ракету, яка могла би досягнути материкової частини США.

Ядерна атака на Гаваї призвела б до тисяч смертей, теплового випромінювання, серйозної шкоди для критичної інфраструктури та іншого хаосу.

Представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що США не шукають війни з КНДР, але якщо вона відбудеться, режим Північної Кореї буде повністю знищено

Теми: КНДРядерна зброяСША
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