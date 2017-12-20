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Кулеба про можливе повернення РФ у ПАРЄ: Січень буде вирішальним

Середа, 20 грудня 2017, 00:19
Кулеба про можливе повернення РФ у ПАРЄ: Січень буде вирішальним
Ситуація щодо повернення Росії у Парламентську асамблею Ради Європи не визначена, але вона вирішиться у січні.

Про це в ефірі Громадського сказав посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Ситуація дуже динамічна. Вона змінюється з тижня на тиждень. Будемо чекати на завершення новорічних свят. Січень буде вирішальний. Ситуація зависла у повітрі і шальки терезів можуть схилитися у бік будь-якої сторони", - наголосив посол.

Він підкреслив, що три тижні тому РФ та її адвокати були впевнені, що Росія повернеться в ПАРЄ.

"Однак за останні три тижні була проведена Україною фундаментальна робота дипломатичними і парламентськими каналами для того, щоб довести нашу логіку, наші аргументи до наших партнерів. Також дуже вагомим був той факт, що на ситуацію довкола участі Росії в ПАРЄ звернули увагу журналісти, експерти і почали в публічному просторі не погоджуватися з цим сценарієм повернення і наводити аргументи проти нього", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто повернення представників РФ до складу ПАРЄ.

Прихильники зняття з РФ санкцій пропонують ухвалити це рішення задля "синхронізації представленості РФ у двох статутних органах Ради Європи". Новостворена група має вивчити таку можливість.

Спочатку пропонувалося, що новостворена група має підготувати "пропозиції" щодо синхронізації органів, тобто проект рішення, який буде винесений на голосування в ПАРЄ.

За підсумками дискусії Бюро асамблеї вирішило, що результатом роботи нового органу має стати "бачення", тобто звіт, який не є проектом документа і не може бути напряму винесений на голосування асамблеї.

Теми: ПАРЄРосія
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