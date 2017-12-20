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Кулеба о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Январь будет решающим

Среда, 20 декабря 2017, 00:19
Кулеба о возможном возвращении РФ в ПАСЕ: Январь будет решающим

Ситуация с возвращением РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы не определена, но она решится в январе.

Об этом в эфире Громадского сказал посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Ситуация очень динамична. Она меняется из недели в неделю. Будем ждать завершения новогодних праздников. Январь будет решающим. Ситуация зависла в воздухе и чаши весов могут склониться в сторону любой стороны", - подчеркнул посол.

Он отметил, что три недели назад РФ и ее адвокаты были уверены, что Россия вернется в ПАСЕ.

"Однако за последние три недели Украиной была проведена фундаментальная работа дипломатическими и парламентскими каналами для того, чтобы донести нашу логику, наши аргументы к нашим партнерам. Также очень весомым был тот факт, что на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ обратили внимание журналисты, эксперты и начали в публичном пространстве не соглашаться с этим сценарием возвращения и приводить аргументы против него", - заявил Кулеба.

Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав ПАСЕ.

Сторонники снятия с РФ санкций предлагают принять это решение для "синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы". Вновь группа должна изучить такую ​​возможность.

Сначала предлагалось, что вновь группа должна подготовить "предложения" по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ.

По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать "видение", то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование ассамблеи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕРосcия
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