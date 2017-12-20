Омелян розповів, скільки щороку крадуть в "Укрзалізниці"

Голова Мініфраструктури Володимир Омелян заявив, що з бюджету ПАТ "Укрзалізниця" крадеться мінімум 15 мільярдів гривень щороку.

Про це він заявив в ефірі UMN.

"За моїми оцінками, мінімум 15 млрд гривень щороку крадеться з бюджету "Укрзалізниці" в приватні кишені. 15 млрд гривень - це будівництво швидкісної колії між Одесою і Києвом. 15 млрд гривень наступного року - це будівництво євроколії між Києвом і Львовом", - наголосив Омелян.

"Ми маємо впродовж двох років неграбунку абсолютно новий транспортний коридор, який поєднує нас з Європою. На третій рік закуповуємо сучасний рухомий склад і рухаємось по країні швидкістю 200 км/год. Це вартує реформи? Вартує. Це вартує боротьби за Укрзалізницю? Вартує", - підкреслив міністр.