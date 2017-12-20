Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп США: РФ – джерело загострення насильства на Донбасі

Середа, 20 грудня 2017, 06:30
Держдеп США: РФ – джерело загострення насильства на Донбасі

Держдеп США назвав РФ та її ставлеників на Донбасі джерелом насильства та пов'язує останнє загострення з одностороннім виходом Росії зі Спільного центру координації та контролю.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Раніше домовленості про припинення вогню досягалися на рівні російсько-українського військового механізму (Спільного центру координації та контролю – ред.), що дозволяло цивільним безпечно лишати райони обстрілу. Проте уряд Росії в односторонньому порядку прийняв рішення про вихід з цього механізму деконфліктизації", – підкреслила Науерт.

"Російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу, забезпечує своє командування та спрямовує збройні сили, а також здійснює безпосередній контроль над своїми ставлениками в місцевій владі", – наголосила представник Держдепартаменту США.

"Конфлікт на сході Україні – це не громадянська війна. Так звані "республіки", які створила Росія, є незаконними формуваннями", – заявила вона.

У своєму виступі Науерт звернула увагу на останнє загострення гуманітарної ситуації на Донбасі

"Минулої ночі сили під проводом РФ здійснили обстріл міста Новолуганське ракетами "Град", що призвело до поранень восьми мирних жителів, пошкодження десятків будинків, шкіл, а також дитячого майданчику", – зазначила Науерт.

"Сполучені Штати закликають Росію припинити атаки на сході України, вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України та узгодити міцну миротворчу місію ООН", – також заявила речниця Держдепу.

Як відомо, в ОБСЄ підтвердили вихід російської сторони зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі.

У вівторок, 19 грудня, прес-служба Генпрокуратури повідомила про обстріли Новолуганського російськими снарядами.

Теми: СШАДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: