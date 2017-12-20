Держдеп США: РФ – джерело загострення насильства на Донбасі

Держдеп США назвав РФ та її ставлеників на Донбасі джерелом насильства та пов'язує останнє загострення з одностороннім виходом Росії зі Спільного центру координації та контролю.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Раніше домовленості про припинення вогню досягалися на рівні російсько-українського військового механізму (Спільного центру координації та контролю – ред.), що дозволяло цивільним безпечно лишати райони обстрілу. Проте уряд Росії в односторонньому порядку прийняв рішення про вихід з цього механізму деконфліктизації", – підкреслила Науерт.

"Російський уряд продовжує підтримувати активний конфлікт і гуманітарну кризу, забезпечує своє командування та спрямовує збройні сили, а також здійснює безпосередній контроль над своїми ставлениками в місцевій владі", – наголосила представник Держдепартаменту США.

"Конфлікт на сході Україні – це не громадянська війна. Так звані "республіки", які створила Росія, є незаконними формуваннями", – заявила вона.

У своєму виступі Науерт звернула увагу на останнє загострення гуманітарної ситуації на Донбасі

"Минулої ночі сили під проводом РФ здійснили обстріл міста Новолуганське ракетами "Град", що призвело до поранень восьми мирних жителів, пошкодження десятків будинків, шкіл, а також дитячого майданчику", – зазначила Науерт.

"Сполучені Штати закликають Росію припинити атаки на сході України, вивести свої сили та важкі озброєння із суверенної території України та узгодити міцну миротворчу місію ООН", – також заявила речниця Держдепу.

Як відомо, в ОБСЄ підтвердили вихід російської сторони зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі.

У вівторок, 19 грудня, прес-служба Генпрокуратури повідомила про обстріли Новолуганського російськими снарядами.