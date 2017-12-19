Новолуганське обстріляли російськими снарядами - ГПУ

Після обстрілу Новолуганського було знайдено уламки снарядів з російським маркуванням.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Вказується, що після обстрілу слідчою групою виявлено факти присутності Збройних сил РФ на тимчасово окупованій території України.

"Після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи "Град" з маркуваннями, які згідно інформації Міністерства оборони України на озброєнні Збройних Сил України ніколи не перебували", - повідомляє відомство.

Вказується, що 18 грудня близько 17.00 години, незаконні збройні формування терористичної організації "ДНР" з населеного пункту Горлівка Донецької області, яка їм підконтрольна, здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град" по населеному пункту Новолуганське Донецької області.

"На цей час установлено, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу було поранено 8 людей, серед яких шестеро жінок, один чоловік та одна дитина, які на даний час перебувають в лікувальних закладах", - повідомили в ГПУ.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено 47 будівель – приватні будинки, дитячий садок, школа та амбулаторія.

Як відомо, увечері 18 грудня у штабі АТО повідомили, що бойовики обстріляли Новолуганське з реактивних систем залпового вогню: вісім місцевих жителів отримали поранення.

Слідчий комітет Росії порушив 3 кримінальних справи про нібито обстріли українськими військовими мирних жителів Донбасу.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки, 19 грудня бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції через заяви Міноборони РФ про намір відкликати російських офіцерів з СЦКК.

У МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.