Проїзд на трасі Київ – Одеса обмежили, на решті основних доріг рух вільний

Проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено за винятком Київської області.

Такі дані станом на 7 ранку оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На ділянці автодороги Київ – Одеса між м. Біла Церква та м. Жашків Черкаської області тривають заходи з ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 км, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Вантажний і легковий транспорт рухається повільно в обох напрямках.

З метою розчищення від ожеледі зазначеної ділянки автодороги та остаточного вивільнення вантажівок, що залишився на узбіччі, обмежено рух усього автотранспорту зі сторони м. Біла Церква в сторону Одеси та зі сторони Жашкова у напрямку Києва.

Автомобілі почергово буксируються 19 тягачами. З заметів станом на 7 ранку вивільнили 402 автомобілі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Twitter: "На межі Черкаської та Київської області – кризова ситуація: більше доби залишаються в сніжному полоні близько сотні великовантажніх автомобілів".

"Направив главу Нацполіціі Князєва і главу ДСНС Чечоткіна з доданими силами форсовано звільнити людей і транспорт зі снігового полону", – додав він.

Князєв відбув до Черкаської області для координації дій правоохоронців під час ліквідації наслідків негоди, інформує Нацполіція.

"Укравтодор" також повідомляє, що через затори на Київщині й Черкащині з 22:30 вівторка "обмежено рух багатоосних вантажних автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса, км 273 + 210 - км 464+122 в напрямку Київської області".

У Полтавській області підрядники "Укравтодору" працювали вночі, аби забезпечити комфортний проїзд дорогами. Особливу увагу приділяли шляхам міжнародного значення. Копилянська та Лубенська дорожньо-експлуатаційні дільниці посипали піщано-сольовою сумішшю автодорогу М-03 Київ – Харків.

"На даний момент жодних проблем з проїздом цієї трасою немає. Загалом впродовж останньої доби на дороги Полтавської області було висипано понад 1 330 тонн суміші" – поінформував "Укравтодор".

19 грудня ДСНС і служби взаємодії ліквідували затори та відновили рух на:

автодорозі Кременець – Біла Церква поблизу с. Білилівка;

автодорозі Вінниця – Бердичів поблизу с. Жежелів;

трасі Київ – Чоп на виїзді з м. Києва поблизу стаціонарного посту;

кільцевій дорозі Києва поблизу с. Велика Олександрівка;

19 км траси Київ – Одеса на ділянці дороги поблизу с. Віта Поштова;

автодорозі Житомир – Київ від станції "Радгосп" до автостанції "Дачна".

Рятувальники витягли зі снігових заметів 691 машин та допомогли 1412 громадянам.