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Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное

Среда, 20 декабря 2017, 08:21
Проезд на трассе Киев – Одесса ограничили, на остальных основных дорогах движение свободное

Проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен за исключением Киевской области.

Такие данные по состоянию на 7 утра обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На участке автодороги Киев – Одесса между г. Белая Церковь и г.. Жашков Черкасской области продолжаются мероприятия по ликвидации заторов общей протяженностью 7,5 км, образовавшихся в результате обледенения дорожного полотна. Грузовой и легковой транспорт движется медленно в обоих направлениях.

С целью расчистки от гололеда указанного участка автодороги и окончательного освобождения грузовиков, оставшихся на обочине, ограничено движение всего автотранспорта со стороны г.. Белая Церковь в сторону Одессы и со стороны Жашкова в направлении Киева.

Автомобили поочередно буксируются 19 тягачами. Из заносов состоянию на 7 утра освободили 402 автомобиля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter: "На границе Черкасской и Киевской области – кризисная ситуация: более суток остаются в снежном плену около сотни большегрузных автомобилей".

"Направил главу Нацполиции Князева и главу ГСЧС Чечеткина с приданными силами форсированно освободить людей и транспорт из снежного плена", – добавил он.

 

Князев отбыл в Черкасскую область для координации действий правоохранителей во время ликвидации последствий непогоды, передает Нацполиция.

"Укравтодор" также сообщает, что из-за пробок в Киевской и Черкасской областях с 22:30 вторника "ограничено движение многоосных грузовых автотранспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса, км 273 + 210 – км 464 + 122 в направлении Киевской области".

В Полтавской области подрядчики "Укравтодора" работали ночью, чтобы обеспечить комфортный проезд по дорогам. Особое внимание уделяли путям международного значения. Копилянский и Лубенский дорожно-эксплуатационные участки посыпали песчано-солевой смесью автодорогу М-03 Киев – Харьков.

"На данный момент никаких проблем с проездом по этой трассе нет. Всего в течение последних суток на дороги Полтавской области было высыпано более 1330 тонн смеси", – сообщил "Укравтодор".

19 декабря ГСЧС и службы взаимодействия ликвидировали заторы и возобновили движение на:

автодороге Кременец – Белая Церковь вблизи с. Белиловка;

автодороге Винница – Бердичев вблизи с. Жежелев;

трассе Киев – Чоп на выезде из. Киев возле стационарного поста;

кольцевой дороге Киева возле с. Большая Александровка;

19 км трассы Киев – Одесса на участке дороги вблизи с. Вита-Почтовая;

автодороге Житомир – Киев от станции "Совхоз" до автостанции "Дачная".

Спасатели вытащили из снежных заносов 691 машин и помогли 1412 гражданам.

УП, дополнено

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Темы: погодадорогиГСЧС
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