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Князєв і Чечоткін вилетіли на місце затору на одеській трасі

Середа, 20 грудня 2017, 10:05

Голова Національної поліції Сергій Князєв і керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін працюють на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини для ліквідації затору.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"За дорученням Арсена Авакова голова Нацполіції генерал Сергій Князєв і голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли і працюють на місці багатокілометрового затору з вантажівок на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини", – написав він у Twitter.

 
 
 
 

Раніше Князєв оприлюднив відео траси з повітря.

Як відомо, раніше через обледеніння дорожнього полотна на ділянці траси Київ – Одеса (М-05) між Білою Церквою та Жашковом утворився затор у понад 7 км. Через те обмежили рух усього автотранспорту з боку Білої Церкви у бік Одеси й зі сторони Жашкова у напрямку Києва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у "сніжному полоні" опинилися близько сотні вантажівок, і доручив Князєву та Чечоткіну розібратися з "кризовою" ситуацією.

Теми: погодадорогиДСНСполіціяМВС
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