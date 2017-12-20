Князєв і Чечоткін вилетіли на місце затору на одеській трасі

Голова Національної поліції Сергій Князєв і керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін працюють на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини для ліквідації затору.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"За дорученням Арсена Авакова голова Нацполіції генерал Сергій Князєв і голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли і працюють на місці багатокілометрового затору з вантажівок на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини", – написав він у Twitter.

Раніше Князєв оприлюднив відео траси з повітря.

На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту. pic.twitter.com/7Mdsi5QKFD — Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017

Як відомо, раніше через обледеніння дорожнього полотна на ділянці траси Київ – Одеса (М-05) між Білою Церквою та Жашковом утворився затор у понад 7 км. Через те обмежили рух усього автотранспорту з боку Білої Церкви у бік Одеси й зі сторони Жашкова у напрямку Києва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у "сніжному полоні" опинилися близько сотні вантажівок, і доручив Князєву та Чечоткіну розібратися з "кризовою" ситуацією.