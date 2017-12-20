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Полторак про вихід РФ із СЦКК: Будуть тепер нас звинувачувати

Середа, 20 грудня 2017, 11:03

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що вихід російської сторони зі Спільного центру з контролю і координації розведення сил і засобів на Донбасі має на меті звинувачувати Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Про це він сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після виведення ми побачили справжнє обличчя, чому Росія прийняла таке рішення - для того, щоб звинувачувати нас у порушенні режиму припинення вогню, хоча в принципі вони цього тільки чекають і самі порушують режим припинення вогню", – сказав він.

Міністр підкреслив, що Збройні сили України готові до зміни ситуації.

Як повідомлялося, російські офіцери зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі повернулися в Росію.

Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

За оцінками Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.

Теми: Мінські угодиОРДЛО
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