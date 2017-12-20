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За блокування Мін'юсту затримали 16 осіб

Середа, 20 грудня 2017, 12:26

Правоохоронці Києва затримали 16 осіб за блокування будівлі Міністерства юстиції вранці 20 грудня і доставили їх до Шевченківського управління для пояснень.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві.

"16 осіб доставили до Шевченківського управління поліції для отримання пояснень", - зазначили в прес-службі.

Інформація про те, що у Міністерство юстиції на Рильському провулку проникли 30 осіб та виламують двері, надійшла до поліції о 9:30.

На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та співробітники спецпідрозділу.

"З’ясувалося, що у будівлю міністерства із групою підтримки зайшов один із народних депутатів, залишили плакат на дверях, у яких зламали замок", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту.

Нардеп Сергій Каплін повідомив, що прибув до Шевченківського управління поліції.

"Наразі членів політради СПУ допитують. Особисто контролюю, аби все було законно, без провокацій з боку поліціянтів. Ми вимагали від міністерства справедливості правди, натомість отримали штурхани та арешти", - написав Каплін у Facebook. 

Як повідомлялося раніше, нардеп Сергій Каплін та його прихильники увірвалися в Міністерство юстиції. 

Каплін зламав двері – "соціалісти" увійшли в кабінет Павла Петренка, коли міністра не було там, і заявили, що будуть блокувати Мін‘юст, доки міністр "не розблокує Соцпартію".

Згодом частину прихильників нардепа затримали, а будівлю Мін'юсту розблокували.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстКаплінполіція
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