Каплін вдерся до Мін'юсту, його соратників затримали

Народний депутат Сергій Каплін та його прихильники увірвалися в Міністерство юстиції.

Частину його прихильників затримали.

"Більшість членів політради Соцпартії затримані. Вони в автозаку у дворі Мін‘юсту за те, що прийшли на прийом до міністра Петренка для розблокування роботи партії", – заявив сам Каплін у Facebook.

Перед тим Каплін зламав двері – "соціалісти" увійшли в кабінет Павла Петренка, коли міністра не було там, і заявили, що будуть блокувати Мін‘юст, доки міністр "не розблокує Соцпартію".

У свою чергу, прес-служба Міністерства юстиції повідомляє, що о 9-й ранку в приймальню Петренка під головуванням Капліна "увірвались 30 громадян, ідентифікувати яких під час проникнення в адміністративну будівлю Міністерства юстиції не вдалося".

"Фактично відбувся силовий захват адміністративної будівлі. Вхідні двері до приймальні міністра було виламано особисто народним депутатом Сергієм Капліном, на що є свідки та фіксація", – заявляє відомство.

Уповноважені представники Мін‘юсту повідомили групі людей, що Петренко перебуває в Кабінеті міністрів на урядовій нараді та засіданні уряду, що відбудеться після неї.

"Після того, як група громадян заявила про небажання покинути адміністративну будівлю у грубій формі, до місця події прибула Національна поліція, яка виконала свої обов‘язки згідно з законом у даній ситуації: вивела людей із території адмінбудівлі та перенаправила для оформлення відповідного за законом протоколу до Шевченківського РУВС", – стверджує міністерство.

Мін'юст заявляє: "Ми готові відповісти на питання громадян без необхідності незаконного проникнення в адмін. будівлю та виламування дверей з їхнього боку. Проте не піддаємось на провокації та відверте хуліганство".

За словами Капліна, затримали майже всю політраду СПУ.

Соратники Капліна заблокували машину з затриманими.

Але 10 членів СПУ разом із двома нардепами все ж повезли у відділок на Герцена, 9.

Команда Капліна пояснює, що ХХ з’їзд Соцпартії усунув від керівництва партією Петра Устенка, але той провів фейковий з'їзд СПУ – і Мін'юст вніс до реєстру Іллю Киву як голову Соцпартії, а реєструвати Сергія Капліна як лідера партії відмовляється.