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Саакашвілі не зможе прийти на допит до СБУ в п'ятницю – адвокат

Середа, 20 грудня 2017, 12:44

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не зможе з'явитися на допит у Службу безпеки України 22 грудня.

Про це повідомив "Українській правді" його адвокат Руслан Чорнолуцький.

"У нас 22 грудня апеляція на 11:15, тому ми не можемо піти на допит, це – перше, друге – повісток ніяких ми не отримували", - заявив він.

Крім того, за словами юриста, повістка на допит за законом має прийти за 3 дні до його проведення, але такої повістки сторона Саакашвілі поки що не отримувала "ані на руки, ані поштою, ані на Михайла адресу на Костьольній, 7, ані на мою адресу для листування".

"Ми не відмовляємося йти на допит, ми готові це зробити, але тоді, коли прийде до нас повістка", - зазначив Чорнолуцький.

Він розповів, що йому вже дзвонили з СБУ і пропонували прийти на допит 22 грудня, але він їм сказав, що, на жаль, у цей день Саакашвілі не зможе через апеляцію, розгляд якої може затягнутися на 8 годин.

"Тепер ми очікуємо інший день від СБУ і ми очікуємо повістку, яка прийде поштою", - додав адвокат.

Щодо повідомлень в ЗМІ, що Саакашвілі отримав документи на виїзд до Нідерландів, Чорнолуцький сказав: "Я нічого про це не знаю".

Раніше мас медіа з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі викликають на допит до Служби безпеки України 22 грудня.

Як відомо, 15 грудня Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

Пізніше стало відомо, що Апеляційний суд Києва призначив дату розгляду скарги Генпрокуратури на відмову арештовувати Міхеіла Саакашвілі на 22 грудня.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліСБУ
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