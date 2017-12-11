Суд відмовився арештовувати Саакашвілі

Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування.

Відповідне рішення винесла на засіданні 11 грудня головуюча суддя Лариса Цокол.

Таким чином суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Тепер прокуратура може оскаржити вказане рішення суду.

Відповідаючи на запитання журналістів Саакашвілі зазначив, що "не має президентських амбіцій, а має на меті зруйнувати нинішню олігархічну систему правління" в Україні.

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Щодо найближчих планів політик з усмішкою сказав:

"Я п'ятий день голодую і тому першочергова мета – поїсти".

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та низка народних депутатів пропонували взяти Саакашвілі на поруки.

Про перебіг подій читайте в онлайні, який вела "Українська правда"

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.