Смолій каже, що не лишиться в.о. голови НБУ, якщо не буде голосів - джерело

Один з основних претендентів на посаду голови НБУ Яків Смолій не буде продовжувати виконувати обов'язки голови банку, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Про це він сказав депутатам профільного комітету у вівторок, розповідає співрозмовник УП.

Попри зустріч Смолія з депутатами, президент досі не вніс до Верховної Ради ані його, ані будь-яку іншу кандидатуру на посаду голови НБУ.

"Смолій сказав, що не воює за цю посаду. І він сказав, що не буде працювати в.о. голови НБУ, якщо в парламенті не буде голосів за його кандидатуру", - розповів співрозмовник.

Він також уточнив, що, за словами Смолія, конкретної розмови з президентом досі не було.

При цьому депутат на комітеті висловились за те, щоб перед розглядом нової кандидатури заслухати звіт голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої перед звільненням.

Серед претендентів на посаду голови НБУ називають Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак співрозмовники називають Смолія більш ймовірним кандидатом.