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Смолий говорит, что не останется и.о. головы, если не будет голосов – источник

Среда, 20 декабря 2017, 12:51

Один из основных претендентов на пост главы НБУ Яков Смолий не будет продолжать выполнять обязанности главы банка, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

Об этом он сказал депутатам профильного комитета во вторник, рассказывает собеседник УП.

Несмотря на встречу Смолия с депутатами, президент до сих пор не внес в Верховную Раду ни его, ни любую другую кандидатуру на должность главы НБУ.

"Смолий сказал, что не воюет за эту должность. И он сказал, что не будет работать и.о. главы НБУ, если в парламенте не будет голосов за его кандидатуру", - рассказал собеседник.

Он также уточнил, что, по словам Смолия, конкретного разговора с президентом еще не было.

При этом депутаты на комитете высказались за то, чтобы перед рассмотрением новой кандидатуры заслушать отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой перед увольнением.

Среди претендентов на пост главы НБУ называют Смолия и главу правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука. Однако собеседники называют Смолия более вероятным кандидатом.

Оксана Коваленко, УП
Темы: НБУ
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