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Труба розповів, що буде розслідувати ДБР

Середа, 20 грудня 2017, 14:03

Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, скоєними вищими посадовими особами.

На цьому наголосив голова ДБР Роман Труба на брифінгу в середу.

"Включно з президентом, повноваження якого втратили силу, членами уряду, парламенту, правоохоронцями та суддями, особами, які вчинили військові злочини", - сказав він.

 

Крім того, Труба зазначив, що пильну увагу ДБР приділятиме розслідуванню злочинів, вчинених саме теперішніми високопосадовцями.

"Лише таким шляхом можна змусити систему скоритися дії закону", – наголосив голова бюро.

"Дотримання прав людини буде головним принципом в роботі працівників бюро," – сказав Труба, пояснивши, що це стосується, в тому числі, оперативно-розшукової діяльності та розслідування кримінальних проваджень.

"Серед інших принципів роботи бюро: незалежність, неупередженість, відповідальність за свої дії, відкритість та співпраця з громадськістю, політична нейтральність," – додав очільник відомства.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
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