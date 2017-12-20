Призначення голови ДБР і його заступників оскаржують у судах

Призначення Романа Труби на посаду голови Державного бюро розслідувань і призначення двох його заступників оскаржують у судах.

Про це повідомив голова ДБР Роман Труба на брифінгу 20 грудня.

"Так, на даний час у судах України знаходяться два позови. Один позов був поданий у Вищий адміністративний суд. Він торкається скасування указу президента про призначення голови ДБР", - сказав Труба.

Він додав, що позов подала фізична особа, прізвище якої йому "нічого не сказало".

"Цей позов мною вивчений, і обов'язково буде присутність під час його розгляду. І судом, я впевнений, буде надана об’єктивна, законна і справедлива оцінка його", - додав він.

Інший позов, за словами Труби, перебуває в іншому суді і стосується "скасування наказів про призначення першого заступника та заступника (голови ДБР)".

"У зв’язку з тим, що на даний час у нас немає юристів, то я буду звертатися за допомогою до Кабміну щодо представлення моїх інтересів у суді з розгляду цього питання", - підсумував Труба.

Як відомо, 16 листопада директором Державного бюро розслідування конкурсна комісія обрала Романа Трубу.

Першим заступником голови ДБР було обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора – заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

Експерт Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов стверджував, що кандидатуру Труби на директора ДБР погоджував секретар РНБО Олександр Турчинов безпосередньо з Петром Порошенком.

Детальніше про те, звідки з'явився Роман Труба та як відбувалося обрання голови ДБР, читайте в матеріалі УП.

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